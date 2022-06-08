في أول زيارة له.. ملك بلجيكا يكرر أسفه للكونجو دون تقديم اعتذار

أكد الملك فيليب ملك بلجيكا اليوم الأربعاء مجددا عميق أسفه لأعمال العنف خلال استعمار بلاده لجمهورية الكونجو الديمقراطية، لكنه لم يصل إلى حد إصدار اعتذار رسمي هذه المرة أيضا.

وصار الملك في عام 2020 أول مسؤول بلجيكي يعبر عن أسفه للاستعمار، لكن بعض الكونجوليين كانوا يأملون في أن يُصدر اعتذارا رسميا خلال أول زيارة يقوم بها منذ أن اعتلى العرش في عام 2013.

وقال في جلسة مشتركة للبرلمان في العاصمة كينشاسا "على الرغم من أن العديد من البلجيكيين استثمروا بأنفسهم بإخلاص وأحبوا الكونجو وشعبها بعمق، فإن النظام الاستعماري نفسه كان قائما على الاستغلال والهيمنة".

وأضاف "كان في حد ذاته نظاما للعلاقات غير المتكافئة وغير المبررة، واتسم بتقييد الحريات والتمييز والعنصرية". وتابع قائلا "أدى ذلك إلى أعمال عنف وإهانات.

وبمناسبة رحلتي الأولى إلى الكونجو، فإنني، هنا وأمام الشعب الكونجولي وأولئك الذين ما زالوا يعانون حتى اليوم، أود أن أؤكد مجددا أسفي العميق لجروح الماضي تلك".

رحب رئيس الكونجو فليكس تشيسكيدي والعديد من الساسة بحماس بزيارة الملك فيليب.

ولوح عدد كبير من مؤيدي الحزب الحاكم بالأعلام البلجيكية، وكُتب على لافتة معلقة على البرلمان "تاريخ مشترك". لكن العديد من الكونجوليين أصيبوا بخيبة أمل على الأرجح بسبب عدم تقديم اعتذار.