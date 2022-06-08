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جهود مضنية لإخماد حريق بأكبر غابة صنوبر في لبنان
محاولات إخماد النيران في حريق غابات في لبنان
8 يونيو 2022 20:17

يكافح متطوعون وعناصر من الدفاع المدني بمؤازرة مروحيات من الجيش الأربعاء لإخماد حريق في شمال لبنان اندلع في أكبر غابة للصنوبر البري في البلاد والمنطقة، لا يستبعد مسؤولون أن يكون مفتعلاً.

وأعلنت قيادة الجيش في تغريدة أن "طوافات تابعة للجيش اللبناني تؤازرها وحدات عسكرية تسهم في عمليات اخماد الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في غابات بطرماز- الضنية للحؤول من دون تمدده".

بعد ساعات من الجهود المضنية، قال وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين لـ«فرانس برس» عصر الأربعاء إن النيران "باتت قيد السيطرة، لكن الوضع يبقى تحت المراقبة لتفادي تجدّد الحريق".

وفي أكتوبر 2019، التهمت حرائق ضخمة مساحات حرجية واسعة وحاصرت مدنيين في منازلهم وسط عجز السلطات التي تلقت دعماً من دول عدة لإخمادها، ما اعتبره اللبنانيون حينذاك، دليلاً إضافياً على إهمال وعدم كفاءة السلطات.

المصدر: وكالات
الصنوبر
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حريق غابات
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