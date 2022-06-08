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اعتقال مسلح قرب منزل قاضٍ بالمحكمة العليا الأميركية
أرشيفية
8 يونيو 2022 20:14

قالت متحدثة باسم المحكمة العليا الأميركية إن مسلحاً وجه تهديدات لقاضي المحكمة المحافظ بريت كافانو اعتُقل قرب منزل القاضي في ماريلاند في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت مصادر أميركية أن الرجل، الذي قالت إنه في منتصف العشرينيات من عمره، كان غاضباً بسبب مشروع قانون تم تسريبه الشهر الماضي يشير إلى أن المحكمة تستعد لإلغاء القرار الذي أباح الإجهاض في أنحاء البلاد.

وقالت باتريشيا مكابي، المتحدثة باسم المحكمة، "تم اعتقال رجل قرب منزل القاضي كافانو في حدود الساعة الواحدة و50 دقيقة فجر اليوم.

الرجل كان مسلحاً ووجه تهديدات للقاضي كافانو".

 

المصدر: وكالات
المحكمة العليا الأميركية
أميركا
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