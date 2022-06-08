«أسترازينيكا» تنشر نتائج تجربة على عقارها المضاد لـ«كورونا»

نشرت الشركة البريطانية العملاقة للأدوية أسترازينيكا الأربعاء بيانات جديدة تُظهر فعالية تجربة المرحلة الثالثة لعقار "ايفوشيلد" المضاد لكوفيد-19.

وتُظهر النتائج التي نُشرت في مجلة "ذا لانسيت ريسبيراتوري ميديسين" The Lancet Respiratory Medicine أن ايفوشيلد "يؤمن حماية مهمة إحصائيًا ضد تطور أشكال حادة من كوفيد-19 أو الموت بسببه، مقارنة باستخدام دواء وهمي".

وتُظهر التجربة "فائدة علاج المرضى الخارجيين باستخدام ايفوشيلد للحالات الخفيفة إلى المتوسطة من الإصابة بكوفيد-19"، بحسب المجموعة البريطانية.

وخلال التجربة، "كان 90% من المشاركين معرضين لخطر تطور إصابتهم بكوفيد-19 إلى شكل حاد بسبب الأمراض المصاحبة أو العمر"، بحسب أسترازينيكا.

أُجريت الدراسة في 95 موقعًا في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وأوروبا واليابان على 903 مشاركين.

وقال الأستاذ في العناية المشددة في جامعة يونيفرسيتي كوليدج لندن University College London هيو مونتغوميري والذي أشرف على التجربة "رغم نجاح اللقاحات، لا يزال العديد من الأشخاص، وخصوصًا المسنين أو الذين يعانون من أمراض مصاحبة أو من نقص المناعة، معرّضين لخطر الإصابة بأشكال خطيرة من كوفيد-19".

وتابع، حسبما نقل عنه البيان، "هناك حاجة إلى خيارات أخرى لمنع تطور المرض وتقليل الضغط على الأنظمة الصحية، لا سيما في ضوء ظهور متحورات جديدة".

وقال ميني بانغالوس، نائب الرئيس التنفيذي للأبحاث في الصيدلة الحيوية في أسترازينيكا، "نواصل مناقشة نتائج التجربة مع الهيئات الناظمة".

يتمتّع عقار "ايفوشيلد" بترخيص لتسويقه في الاتحاد الأوروبي وبترخيص مشروط في بريطانيا للعلاجات الوقائية.