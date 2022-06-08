هل حلت محادثات أنقرة مسألة تصدير حبوب أوكرانيا؟

اختتم وزيرا خارجية كل من تركيا وروسيا محادثاتهما، اليوم الأربعاء، في أنقرة دون الإعلان عن تقدم بشأن مسألة تصدير الحبوب الأوكرانية.

استقبل وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو نظيره الروسي سيرجي لافروف للبحث في إنشاء ممرات آمنة عبر البحر الأسود لتسهيل تصدير الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية وبسبب الألغام البحرية.

وفي ختام اللقاء، أكد لافروف أن موسكو "مستعدة لضمان سلامة السفن التي تبحر من الموانئ الأوكرانية ... بالتعاون مع أنقرة".

وقال "إذا كان الجانب الأوكراني، كما يقول لنا أصدقاؤنا الأتراك، مستعدا لتأمين ممر بين الألغام، فيمكن حل هذه المسألة" مؤكدا أن روسيا مستعدة من جانبها "لضمان" أنها لن تستغل سحب الألغام لمهاجمة أوكرانيا من البحر.

بطلب من الأمم المتحدة، عرضت تركيا مساعدتها لمواكبة هذه القوافل رغم وجود ألغام رُصد بعضها قرب السواحل التركية. واعتبر تشاوش أوغلو أن "خطة الأمم المتحدة منطقية وقابلة للتحقيق. على أوكرانيا وروسيا قبولها".

وقال مصدر دبلوماسي تركي، طلب عدم الكشف عن هويته في ختام المؤتمر الصحفي المشترك للوزيرين التركي والروسي "أعددنا خطة لإنشاء ممرات غذائية [آمنة]. عرضناها على روسيا لكن [موسكو] ألقت الكرة مرة أخرى في ملعب أوكرانيا".

وأوكرانيا رابع أكبر مصدر للذرة في العالم وكانت ستصبح ثالث أكبر مصدر للقمح في العالم قبل اندلاع الأزمة الحالية.

ساهم عدم تصدير الحبوب الأوكرانية والروسية، منذ 24 فبراير الماضي، في ارتفاع الأسعار بشكل كبير فيما يلوح خطر المجاعة في البلدان التي تعتمد على كييف لا سيما في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتتبادل موسكو وكييف اتهامات بتدمير مخزون الحبوب.

وحذر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو من أن "الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة .... نتوقع إشارات واضحة وملموسة".

وأعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب "يجب الضغط على الأطراف المعنيين ... للسماح بتصدير الحبوب وغيرها من السلع الأساسية بشكل آمن ومن دون تأخير"، معتبرا أنه "لا يمكن للعالم أن يكون تحت رحمة الأزمات العسكرية في أوروبا أو في مناطق أخرى من العالم".

وصرح تشاوش أوغلو أن بلاده تعتبر أن طلب موسكو رفع العقوبات عن الصادرات الزراعية الروسية لتسهيل الصادرات الأوكرانية "مشروع".

وأشار الوزير التركي إلى "الحبوب والأسمدة" غير المشمولة بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو ولكن تصديرها توقف بسبب تعليق التعاملات المصرفية والمالية.

قبل العملية العسكرية، كانت كييف تصدر شهريا 12% من القمح العالمي و15% من الذرة و50% من زيت عباد الشمس.

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، من تضاعف كميات الحبوب الأوكرانية العالقة. وقال "حاليا، لدينا 20 إلى 25 مليون طن عالقة. قد تصل الكمية هذا الخريف إلى 70 أو 75 مليونا"، مضيفًا أن أوكرانيا تبحث أيضًا مع بولندا ودول البلطيق لتصدير كميات صغيرة من الحبوب عبر السكك الحديد.