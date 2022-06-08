البرلمان الأوروبي يخفق في الاتفاق بشأن انبعاثات الكربون

أخفق البرلمان الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح شامل لسوق الكربون في التكتل، بعد أن رفض نواب من كتل الاشتراكيين والخضر والمحافظين، بشكل غير متوقع، الموافقة على تقرير معدل في التصويت النهائي.

أجرى البرلمان الأوروبي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، تصويتاً بشأن مجموعة من التعديلات في اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية لتعزيز نظام تداول الانبعاثات، وهي إحدى أدوات السياسة المناخية الرئيسة للتكتل.

نواب في البرلمان الأوروبي يصوتون

واعتبر الخضر والاشتراكيون التعديلات إضعافاً للإصلاح أكثر من اللازم، بينما اعتبرها المحافظون طموحة للغاية.

وسوف يعاد التقرير، الذي كان يهدف لتحديد موقف البرلمان في المحادثات مع حكومات الدول الأعضاء حول الشكل النهائي للإصلاحات، الآن مرة أخرى إلى لجنة البيئة.

وقالت رئيسة كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، إيراتكسي جارسيا بيريز "سوف نعيد ذلك إلى اللجنة، ونستغل ذلك الوقت لمحاولة بناء موقف مشترك متماسك".