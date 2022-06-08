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بريطانيا تستعدّ لأكبر إضراب في سكك الحديد منذ 33 عاماً
من العاصمة البريطانية لندن
8 يونيو 2022 19:21

تستعدّ المملكة المتحدة لأكبر إضراب للقطارات منذ اكثر من ثلاثين عامًا بين 21 و25 يونيو إذ تطالب نقابات العاملين في القطاع بتحسين الأجور وظروف العمل.

وأعلنت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل RMT عن تنفيذ إضراب عن العمل لـ24 ساعة في مترو لندن في 21 يونيو، بعد يوم إضراب هذا الأسبوع عوّق بشكل كبير حركة النقل في العاصمة البريطانية وأيام أخرى في مارس.

ومن المحتمل أن تعرقل الحركات الاحتجاجية للنقابات المعنية عدة نشاطات رياضية وثقافية واسعة النطاق مثل مهرجان الموسيقى في غلاستونبوري.

وأكّدت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل في بيان نشر مساء الثلاثاء أن "أكثر من 50 ألف موظف في السكك الحديدية سيُضربون عن العمل في إطار ثلاثة أيام من الإضراب الوطني في وقت لاحق من الشهر الجاري، في أكبر نزاع في القطاع منذ 1989" حين تمّت خصخصته.

ولفتت إلى أن الاحتجاج في 21 و23 و25 يونيو مرتبط بـ"عجز أرباب العمل عن التوصل إلى حل وسط يتم التفاوض عليه مع النقابة".

المصدر: وكالات
لندن
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السكك الحديدية
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