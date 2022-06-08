القوات الأوكرانية تتراجع في سيفيرودونيتسك

قال حاكم منطقة في شرق أوكرانيا، اليوم الأربعاء، إن قوات بلاده تراجعت في مدينة سيفيرودونيتسك وتسيطر الآن على ضواحيها فقط.

ونُقل عن المسؤول سيرهي جايداي قوله، لموقع (آر.بي.سي-أوكرانيا) الإعلامي، إن القوات الخاصة الأوكرانية شنت هجوماً مضاداً قبل أيام وطهرت ما يقرب من نصف المدينة لكن لم يكن من المنطقي لها البقاء بسبب القصف والضربات الجوية.

وأضاف "... (قواتنا) تسيطر الآن مجدداً على أطراف المدينة فقط. لكن القتال لا يزال مستمراً، (قواتنا) تدافع عن سيفيرودونيتسك ومن المستحيل القول إن الروس يسيطرون على المدينة بشكل كامل".

وسيفيرودونيتسك وليسيتشانسك، اللتان يفصل بينهما نهر، هما آخر مدينتين ما زالتا تحت السيطرة الأوكرانية في منطقة لوغانسك. وسيفتح سقوطهما الطريق للروس إلى مدينة كراماتورسك الكبيرة في منطقة دونيتسك.

المصدر: رويترز