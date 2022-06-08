الخميس 9 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
القوات الأوكرانية تتراجع في سيفيرودونيتسك
جندي أوكراني في موقع قتالي
8 يونيو 2022 19:12

قال حاكم منطقة في شرق أوكرانيا، اليوم الأربعاء، إن قوات بلاده تراجعت  في مدينة سيفيرودونيتسك وتسيطر الآن على ضواحيها فقط.
ونُقل عن المسؤول سيرهي جايداي قوله، لموقع (آر.بي.سي-أوكرانيا) الإعلامي، إن القوات الخاصة الأوكرانية شنت هجوماً مضاداً قبل أيام وطهرت ما يقرب من نصف المدينة لكن لم يكن من المنطقي لها البقاء بسبب القصف والضربات الجوية.
وأضاف "... (قواتنا) تسيطر الآن مجدداً على أطراف المدينة فقط. لكن القتال لا يزال مستمراً، (قواتنا) تدافع عن سيفيرودونيتسك ومن المستحيل القول إن الروس يسيطرون على المدينة بشكل كامل".
وسيفيرودونيتسك وليسيتشانسك، اللتان يفصل بينهما نهر، هما آخر مدينتين ما زالتا تحت السيطرة الأوكرانية في منطقة لوغانسك. وسيفتح سقوطهما الطريق للروس إلى مدينة كراماتورسك الكبيرة في منطقة دونيتسك.

المصدر: رويترز
أوكرانيا
سيفيرودونيتسك
الجيش الأوكراني
آخر الأخبار
ما أخطر الفواكه والخضروات الصيفية؟
دنيا
ما أخطر الفواكه والخضروات الصيفية؟
اليوم 08:19
بايدن
عربي ودولي
بايدن في افتتاح قمة الأميركيتين: الديموقراطية "مكوّن أساسي" لمنطقتنا
اليوم 08:01
أرشيفية
عربي ودولي
تحطم طائرة عسكرية أميركية جنوب كاليفورنيا
اليوم 07:22
رئيس الدولة يستمع إلى شرح حول المؤسسات المكرمة
الإمارات
رئيس الدولة: تمكين الطفل وإعداده للمستقبل
اليوم 01:30
محمد بن راشد: رؤية رئيس الدولة «خريطة طريق» للفترة المقبلة
الإمارات
محمد بن راشد: رؤية رئيس الدولة «خريطة طريق» للفترة المقبلة
اليوم 01:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©