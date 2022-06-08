حصيلة جديدة لإصابات جدري القردة خارج مناطق توطنه

تجاوزت إصابات جدري القردة، التي أبلغت بها منظمة الصحة العالمية 1000 حالة في التفشي الحالي خارج الدول الأفريقية التي يتوطن فيها المرض عادة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن خطر توطن جدري القردة في البلدان، التي لم يكن ينتشر فيها من قبل، هو خطر حقيقي، لكن الوقاية منه ممكنة في هذه المرحلة.

وأبلغت 29 دولة عن إصابات في الموجة الحالية، التي بدأت في مايو الماضي. ولم تبلغ أي دولة عن حدوث وفيات.

وفي إفادة صحفية في جنيف، قال تيدروس أيضا إن هناك أكثر من 1400 حالة مشتبه بها هذا العام في أفريقيا علاوة على 66 حالة وفاة.

وأضاف "إنه انعكاس مؤسف لصورة العالم الذي نعيش فيه إذ إن المجتمع الدولي أصبح يهتم الآن فقط بمرض جدري القردة لأنه ظهر في البلدان الغنية".