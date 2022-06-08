الخميس 9 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
21 قتيلاً و90 جريحاً جراء حادث قطار في إيران
من موقع الحادث
8 يونيو 2022 18:47

لقي ما لا يقل عن 21 شخصا حتفهم إثر خروج قطار عن مساره اليوم الأربعاء أثناء سيره على طريق تجري به أعمال بناء في شرقي إيران، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وأصيب نحو 90 شخصا في الحادث الذي وقع بالقرب من مدينة تاباس، حسبما ذكرت منظمة الهلال الأحمر في حصيلتها للقتلى والجرحى.

وقال مكتب حاكم إقليم خراسان: إن القطار كان على الطريق بين مدينة مشهد التي تضم الكثير من المزارات الدينية، وبلدة يزد الصحراوية، عندما انقلبت 8 من عرباته الإحدى عشرة، على بعد 50 كيلومترا خارج تاباس.

وهرع وزير الداخلية أحمد وحيدي ووزير النقل رستم قاسمي إلى موقع الحادث لتقييم الموقف، وقال قاسمي: إن حفارا تسبب في الحادث.

وذكر قاسمي: «بحسب معلوماتنا الأولية، كانت هناك أعمال بناء جارية على طريق السكة الحديدية»، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس. وأضاف: «تسبب حفار متروك على القضيب في ضغط قائد القطار على المكابح بقوة وأدى هذا إلى خروج عربات القطار عن مسارها».

كما هرعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث الذي يبعد نحو 50 كيلومترا عن تاباس.

وتم نشر مروحيات لإنقاذ أصحاب الإصابات الخطيرة. وأفادت التقارير بأن القطار كان يقل 350 راكبا.

المصدر: وكالات
إيران
حادث قطار
سكك حديد
آخر الأخبار
ما أخطر الفواكه والخضروات الصيفية؟
دنيا
ما أخطر الفواكه والخضروات الصيفية؟
اليوم 08:19
بايدن
عربي ودولي
بايدن في افتتاح قمة الأميركيتين: الديموقراطية "مكوّن أساسي" لمنطقتنا
اليوم 08:01
أرشيفية
عربي ودولي
تحطم طائرة عسكرية أميركية جنوب كاليفورنيا
اليوم 07:22
رئيس الدولة يستمع إلى شرح حول المؤسسات المكرمة
الإمارات
رئيس الدولة: تمكين الطفل وإعداده للمستقبل
اليوم 01:30
محمد بن راشد: رؤية رئيس الدولة «خريطة طريق» للفترة المقبلة
الإمارات
محمد بن راشد: رؤية رئيس الدولة «خريطة طريق» للفترة المقبلة
اليوم 01:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©