21 قتيلاً و90 جريحاً جراء حادث قطار في إيران

لقي ما لا يقل عن 21 شخصا حتفهم إثر خروج قطار عن مساره اليوم الأربعاء أثناء سيره على طريق تجري به أعمال بناء في شرقي إيران، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وأصيب نحو 90 شخصا في الحادث الذي وقع بالقرب من مدينة تاباس، حسبما ذكرت منظمة الهلال الأحمر في حصيلتها للقتلى والجرحى.

وقال مكتب حاكم إقليم خراسان: إن القطار كان على الطريق بين مدينة مشهد التي تضم الكثير من المزارات الدينية، وبلدة يزد الصحراوية، عندما انقلبت 8 من عرباته الإحدى عشرة، على بعد 50 كيلومترا خارج تاباس.

وهرع وزير الداخلية أحمد وحيدي ووزير النقل رستم قاسمي إلى موقع الحادث لتقييم الموقف، وقال قاسمي: إن حفارا تسبب في الحادث.

وذكر قاسمي: «بحسب معلوماتنا الأولية، كانت هناك أعمال بناء جارية على طريق السكة الحديدية»، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس. وأضاف: «تسبب حفار متروك على القضيب في ضغط قائد القطار على المكابح بقوة وأدى هذا إلى خروج عربات القطار عن مسارها».

كما هرعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث الذي يبعد نحو 50 كيلومترا عن تاباس.

وتم نشر مروحيات لإنقاذ أصحاب الإصابات الخطيرة. وأفادت التقارير بأن القطار كان يقل 350 راكبا.