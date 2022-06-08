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تفاصيل حادث الدهس في برلين
الإسعاف في مكان الحادث في برلين
8 يونيو 2022 18:42

قتل شخص وأصيب ثمانية بجروح حين صدمت سيارة حشدا من المارة صباح الأربعاء في وسط برلين، قبل أن يتم توقيف السائق الذي لا تزال دوافعه مجهولة، على ما أفادت السلطات.

أحصى رجال الإنقاذ "أكثر من عشرة جرحى" خمسة منهم "بين الحياة والموت" وثلاث "إصابات خطيرة"، بحسب رجال الإطفاء.

تم نقلهم جميعا إلى المستشفى. اقتحمت السيارة وهي من طراز رينو فضية اللون، حوالى الساعة (10,30 (08,30 ت غ) واجهة متجر تابع لسلسلة كبرى من العطور، ما اثار الصدمة في هذا الشارع التجاري والسياحي بالقرب من حديقة الحيوان، في غرب العاصمة التي شهدت عملية دهس بشاحنة في ديسمبر 2016.

وقالت شرطة برلين إنها لا تعرف في الوقت الحاضر إن كان الحادث متعمدا أو أن السائق فقد السيطرة على سيارته او حتى "حالة طبية اسعافية".

أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية ان "التحقيق جار ومن السابق لأوانه التكهن بدوافع" السائق.

وقال المسؤول بالشرطة تيلو كابليتز إن الفاعل حاول الفرار قبل أن يتمكن المارة من الامساك به وتوقفه الشرطة. وهو شاب الماني-أرميني يبلغ 29 عاماً.

وتم نشر 130 شرطيا في مكان الحادث بالاضافة إلى 80 من عناصر الاطفاء لتأمين الشارع وتقديم العلاج واستجواب الشهود.

- واجهة متجر

واوضح كابليتز أن السائق صدم مجموعة من المارة "قبل أن يواصل سباقه" لنحو 150 إلى 200 متر لينتهي به الأمر في "واجهة متجر".

وقال فرانك فيتشن الذي شهد الحادثة في المكان لـ«فرانس برس»، «كنت جالسا بالقرب من النافورة وسمعت دوي صوت عال ثم رأيت شخصا يطير في الجو» بعد أن صدمته السيارة.

وأضاف ان السائق "انطلق بسرعة كبيرة فوق الرصيف لكنه لم يضغط على المكابح" ثم "ذهب نحو الطريق وهرب".

واشارت وسائل إعلام عدة إلى أن القتيلة هي مدرسة كانت ترافق هذه المجموعة. كما تمكنوا من مشاهدة السيارة المسجلة في برلين عالقة في واجهة المتجر، وباب الركاب مفتوحًا.

- صدمة

وأثار الحادث صدمة، وأعربت رئيسة بلدية برلين الاشتراكية الديموقراطية، فرانزيسكا جيفي عن "حزنها البالغ"، كحال الحكومة الألمانية.

ووقع الحادث بالقرب من الكنيسة التذكارية، وهو نصب شهير في الجزء الغربي من العاصمة الألمانية، ويقع في أحد شوارع التسوق الأكثر ازدحامًا في برلين.

المصدر: وكالات
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