الحزب الحاكم في نيجيريا يختار مرشحاً للرئاسة

اختار الحزب الحاكم في نيجيريا، اليوم الأربعاء، حاكم ولاية لاجوس السابق بولا تينوبو ليكون مرشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير المقبل.

فاز تينوبو، البالغ 70 عاما من العمر، بالتصويت الرئيسي الذي أجراه حزب "مؤتمر كل التقدميين" بفارق كبير، بحسب النتائج التي أعلنها الحزب اليوم الأربعاء في العاصمة أبوجا.

يريد تينوبو خلافة الرئيس محمدو بوهاري الذي سوف يترك منصبه في مايو 2023 بعد فترتي ولاية، وهي أقصى حد يسمح به الدستور، تولى فيهما رئاسة أكبر ديمقراطية في أفريقيا.

هزم تينوبو 13 مرشحا آخرين في الانتخابات التمهيدية للحزب الحاكم. وحصل على 1271 صوتا من مندوبي الحزب، مقابل 316 صوتا لأقرب منافسيه، وهو حاكم سابق آخر. وجاء نائب الرئيس بخاري، يمي أوسينباجو، في المركز الثالث بشكل مفاجئ إذ حصل على 235 صوتا فقط.

في خطاب قبوله الترشيح، قال تينوبو إنه إذا تم انتخابه فسوف يركز على تعزيز الأمن. وأضاف أن الأولويات الأخرى ستشمل تعزيز الصناعة المحلية وإقامة ميناء كبير في مدينة "كالابار" جنوب شرق البلاد. وأضاف "أنا أفكر وأعمل أيضا. سنصنع ثروة. سنغير نيجيريا للأحسن. ستكون لدينا إلدورادو (مدينة الذهب) الخاصة بنا".