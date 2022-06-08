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بوتين يرجئ برنامجه التلفزيوني «الخط المباشر»
بوتين
8 يونيو 2022 18:19

أعلن المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يعقد برنامجه التلفزيوني السنوي "الخط المباشر"، الذي يستقبل فيه أسئلة من الجمهور عبر الهاتف، على الهواء مباشرة، خلال يونيو الجاري كما جرت العادة. وصرح المتحدث دميتري بيسكوف، لوكالة "إنترفاكس" الروسية" اليوم الأربعاء بأن الاستعدادات تتواصل، إلا أنه لم يتم تحديد موعد محدد، واكتفى باستبعاد إقامة الفعالية خلال الشهر الجاري. وعادة ما يتم إجراء الفعالية خلال شهر يونيو، باستثناء عام 2020، الذي كان العام الأول لجائحة كورونا. تجدر الإشارة إلى أن "الخط المباشر" هو برنامج مدته ساعة، يمكن لأفراد من الجمهور العادي خلاله الحديث مع الرئيس عن المخاوف الشخصية. ولم يتضح ما إذا كان الإرجاء مرتبطا بحرب موسكو مع أوكرانيا، والتي يرى مراقبون أن الجيش الروسي يحقق فيها تقدما أسوأ بكثير مما كان مخططا له. ومنذ انطلاق الغزو نهاية فبراير، أصبح الظهور العلني لبوتين أمرا نادرا. وكان بيسكوف أعلن الأسبوع الماضي أن الفعالية ستقام بعد منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، والمقرر منتصف يونيو الجاري.

المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
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