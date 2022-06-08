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أوكرانيا تحدد شروطاً لأي اتفاق محتمل مع روسيا
جندي أوكراني في موقع قتالي
8 يونيو 2022 17:52

حددت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، شروطا للقبول بأي اتفاق محتمل بشأن العملية العسكرية الروسية الحالية.
وأكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن بلاده ليست بحاجة لاتفاق سلام يجمد الصراع الراهن، أو لا يأخذ بعين الاعتبار مصالح البلاد.وقال كوليبا لصحفيين في العاصمة الأوكرانية كييف إنه لن يتم الالتفات لأي اتفاقيات لا تلبي مصالح أوكرانيا.
وأضاف "أوكرانيا ليست بحاجة إلى مينسك 3"، في إشارة إلى اتفاق سلام سابق.
وأوضح أنه لن يتم القبول "بخطوط تقسيم أو وقف لإطلاق النار يجمد الوضع لسنوات ويزيد أمد الألم والمعاناة".
كان وفدان من روسيا وأوكرانيا أجريا مفاوضات مباشرة وأخرى عبر الفيديو منذ بدء العملية العسكرية يوم 24 فبراير الماضي.
لكن تلك المفاوضات متوقفة منذ مدة.

المصدر: د ب أ
ديمترو كوليبا
اتفاق سلام
الأزمة الأوكرانية
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