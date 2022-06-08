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أميركا تكشف عن زيادة إصابات «كورونا» خلال 24 ساعة
من أميركا
8 يونيو 2022 17:54

ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 1ر0% خلال 24 ساعة حتى الساعة 0251 من صباح اليوم الأربعاء، بتوقيت نيويورك، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 85 مليوناً، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية خلال الأسبوع الماضي، وهو 1ر0%.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن، بواقع 73ر9 مليون إصابة، بزيادة 6ر0% خلال 24 ساعة.

وشهدت ولاية وايومنج زيادة بنسبة 9ر0% في عدد حالات الإصابات مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليصل الإجمالي إلى 159 ألفاً و907 حالات. كما سجلت ولاية ساوث كارولينا أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة، بواقع 63 وفاة.

المصدر: وكالات
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