إيطاليا تحذر من موت الملايين بسبب حصار موانئ أوكرانيا

حذر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الأربعاء، من الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية الذي يعرقل صادرات القمح وقد يتسبب بوفاة «ملايين» الأشخاص.

وقال دي مايو: إن «الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لحلحلة الوضع. ننتظر من روسيا مؤشرات واضحة وملموسة؛ لأن عرقلة صادرات القمح يعني إبقاءها رهينة والحكم بالإعدام على ملايين الأطفال والنساء والرجال».

كان وزير الخارجية الإيطالي يتحدث في ختام مؤتمر وزاري حول الأمن الغذائي في الدول المتوسطية، بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وألمانيا التي تتولى راهناً الرئاسة الدورية المجموعة السبع إلى جانب أطراف أخرى.

لا يمكن لأوكرانيا اللاعب الرئيسي في السوق العالمية للحبوب، تصدير محاصيلها العالقة حالياً في مرافئها اثر الهجوم الروسي.