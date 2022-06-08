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إضراب في كوريا الجنوبية يشكل تهديداً للتجارة العالمية
من بوسا سابع أكبر ميناء في العالم
8 يونيو 2022 17:48

بدأ الآلاف من سائقي الشاحنات في كوريا الجنوبية إضراباً في الموانئ الرئيسية ومستودعات الحاويات، في أحدث تهديد لسلاسل التوريد العالمية المتعثرة.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن الاتحاد الدولي لعمال النقل أن نقابة سائقي الشاحنات، التي تسعى إلى منع تغيير لوائح الأجور، تنظم احتجاجات في 16 موقعاً على مستوى البلاد.

وأفاد الاتحاد اليوم الأربعاء بأن حركة النقل إلى ميناء بوسان الجديد وميناء بيونجتايك ومستودع حاويات أويوانج في مقاطعة جيونجي قد تباطأت أو توقفت.

يأتي الإضراب، بينما تسعى سلاسل التوريد العالمية جاهدة للتعافي من تداعيات عمليات الإغلاق في المدن الصينية والهجوم الروسي على أوكرانيا.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فإنه على الرغم من عدم مشاركة جميع السائقين في البلاد في الاحتجاجات، فإن المسيرات تهدد بإبطاء حركة جميع صادرات كوريا الجنوبية، من الصلب إلى البلاستيك وحتى السلع الاستهلاكية، إذا استمرت لأسابيع.

يشار إلى أن بوسان هو سابع أكبر ميناء في العالم، حيث شهد التعامل مع 23 مليون صندوق حاويات العام الماضي، وفقاً لوزارة المحيطات والمصائد السمكية الكورية الجنوبية.

وأفادت النقابة في تحديث على موقعها على الإنترنت، اليوم الأربعاء، بأن جميع أنشطة النقل بالشاحنات تقريباً في مجمعات البتروكيماويات في أولسان ويوسو ودايسان قد توقفت.

المصدر: وكالات
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إضراب العمال
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