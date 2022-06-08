ملك بلجيكا يعيد قناعاً أثرياً للكونغو في بادرة رمزية

أعاد الملك فيليب ملك بلجيكا قناعاً تقليدياً أثرياً لجمهورية الكونجو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، في بادرة لإبداء حسن النية خلال أول زيارة يقوم بها، منذ أن اعتلى العرش في عام 2013، للدولة التي كانت مستَعمَرة تابعة لبلاده.

وأعاد الملك فيليب قناعاً من نوع أقنعة البدء، وهو من أقنعة شعب سوكو التقليدية، لمتحف الكونجو الوطني في «إعارة لأجل غير مسمى».

وكان القناع محفوظاً لعقود في المتحف الملكي البلجيكي لوسط أفريقيا.

وقال الملك فيليب وهو بجوار رئيس الكونجو فليكس تشيسكيدي: «أنا هنا لأعيد لكم هذه القطعة الاستثنائية من أجل أن يتسنى للكونجوليين استكشافها وإبداء الإعجاب بها... يشكل ذلك بداية رمزية لتعزيز التعاون الثقافي بين بلجيكا والكونجو».

ووصل الملك أمس الثلاثاء للعاصمة كينشاسا بصحبة زوجته الملكة ماتيلد ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في زيارة تستغرق أسبوعاً، سيزور خلالها أيضا مدينتي بوكافو ولوبومباشي شرق البلاد.

ومن المقرر أن يلقي خطاباً أمام جلسة مشتركة لبرلمان الكونجو في وقت لاحق اليوم الأربعاء.