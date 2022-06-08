الخميس 9 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
ملك بلجيكا يعيد قناعاً أثرياً للكونغو في بادرة رمزية
القناع الذي أعاده ملك بلجيكا
8 يونيو 2022 17:38

أعاد الملك فيليب ملك بلجيكا قناعاً تقليدياً أثرياً لجمهورية الكونجو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، في بادرة لإبداء حسن النية خلال أول زيارة يقوم بها، منذ أن اعتلى العرش في عام 2013، للدولة التي كانت مستَعمَرة تابعة لبلاده.

وأعاد الملك فيليب قناعاً من نوع أقنعة البدء، وهو من أقنعة شعب سوكو التقليدية، لمتحف الكونجو الوطني في «إعارة لأجل غير مسمى».

وكان القناع محفوظاً لعقود في المتحف الملكي البلجيكي لوسط أفريقيا.

وقال الملك فيليب وهو بجوار رئيس الكونجو فليكس تشيسكيدي: «أنا هنا لأعيد لكم هذه القطعة الاستثنائية من أجل أن يتسنى للكونجوليين استكشافها وإبداء الإعجاب بها... يشكل ذلك بداية رمزية لتعزيز التعاون الثقافي بين بلجيكا والكونجو».

ووصل الملك أمس الثلاثاء للعاصمة كينشاسا بصحبة زوجته الملكة ماتيلد ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في زيارة تستغرق أسبوعاً، سيزور خلالها أيضا مدينتي بوكافو ولوبومباشي شرق البلاد.

ومن المقرر أن يلقي خطاباً أمام جلسة مشتركة لبرلمان الكونجو في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

المصدر: وكالات
بلجيكا
الكونجو الديموقراطية
آخر الأخبار
ما أخطر الفواكه والخضروات الصيفية؟
دنيا
ما أخطر الفواكه والخضروات الصيفية؟
اليوم 08:19
بايدن
عربي ودولي
بايدن في افتتاح قمة الأميركيتين: الديموقراطية "مكوّن أساسي" لمنطقتنا
اليوم 08:01
أرشيفية
عربي ودولي
تحطم طائرة عسكرية أميركية جنوب كاليفورنيا
اليوم 07:22
رئيس الدولة يستمع إلى شرح حول المؤسسات المكرمة
الإمارات
رئيس الدولة: تمكين الطفل وإعداده للمستقبل
اليوم 01:30
محمد بن راشد: رؤية رئيس الدولة «خريطة طريق» للفترة المقبلة
الإمارات
محمد بن راشد: رؤية رئيس الدولة «خريطة طريق» للفترة المقبلة
اليوم 01:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©