شولتس وزيلينسكي يبحثان أزمة الغذاء وأسرى الحرب

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إن المستشار الألماني أولاف شولتس ناقش عبر الهاتف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتصال الهاتفي الذي أجراه يوم 28 مايو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف المتحدث أن زيلينسكي وشولتس بحثا الوضع في أوكرانيا واتفقا على ضرورة بذل كل الجهود اللازمة لإخراج صادرات الحبوب الأوكرانية من البلاد، وخاصة عبر البحر.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني إنه أثار مسألة التزام روسيا بالقواعد الدولية التي تحكم معاملة أسرى الحرب خلال الاتصال الهاتفي مع المستشار الألماني.

ولم يخض في مزيد من التفاصيل بشأن الأسرى.