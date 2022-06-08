أوكرانيا ترفض تطمينات روسيا بشأن سفن الحبوب

رفضت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، تطمينات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن روسيا لن تستغل الموقف لصالحها إذا سمحت كييف بمغادرة شحنات الحبوب عبر البحر الأسود واصفة تلك التطمينات بأنها "كلام أجوف".

وكتب أولج نيكولينكو المتحدث باسم وزارة الخارجية على تويتر أن "المعدات العسكرية مطلوبة لحماية الشريط الساحلي (علاوة على) مهمة بحرية للقيام بدوريات حراسة في مسارات الصادرات بالبحر الأسود. لا يمكن السماح لروسيا باستغلال مسارات الحبوب لمهاجمة جنوب أوكرانيا".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو "مستعدة" بالتعاون مع أنقرة لضمان أمن السفن المحملة حبوبا التي تبحر من المرافئ الأوكرانية.



وأوضح لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو في أنقرة حيث أتى لمناقشة إقامة ممرات بحرية لتسهيل تصدير الحبوب: "نحن مستعدون لضمان أمن السفن المغادرة للموانئ الأوكرانية (...) بالتعاون مع زملائنا الأتراك".

وأشار إلى أنه يأمل في حل المشكلات المتعلقة بشحنات الحبوب من موانئ في أوكرانيا شريطة نزع كييف للألغام في المياه المحيطة بتلك الموانئ.