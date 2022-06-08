الخميس 9 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الشرطة الألمانية تكشف هوية منفذ حادث الدهس
السيارة اخترقت واجهة متجر في برلين
8 يونيو 2022 16:29

صرح متحدث باسم قوات الإطفاء الألمانية اليوم الأربعاء بأن واقعة دهس سيارة لحشد من الناس في موقع تسوق بالقرب من كنيسة الذكرى بالعاصمة برلين، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة خمسة أشخاص بإصابات تهدد حياتهم بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بإصابات خطيرة.

يذكر أنه لم يتم بعد تحديد عدد الأشخاص الذين وقعت لهم إصابات طفيفة جراء الحادث وهناك معلومات متضاربة عن عدد الضحايا.

وذكرت الشرطة أن إجمالي عدد المصابين يزيد عن 12 شخصا.

وقال المتحدث باسم الشرطة الألمانية تيلو كابليتس إن السائق تم القبض عليه بشكل مؤقت وكان مارة أمسكوا به في بداية الأمر.

وأوضحت الشرطة أن السائق 29 عاما هو ألماني من أصل أرميني ويعيش في برلين ويُعْتَقَد أنه صدم الجمع قرابة الساعة العاشرة والنصف صباحا.

وتدرس الشرطة ما إذا كانت الواقعة حادثا أو أنها وقعت بسبب أزمة طبية طارئة حدثت للسائق أو أنها جريمة تمت بشكل متعمد.

وقاد الرجل سيارته الرينو الصغيرة عند ناصية شارع كودام وشارع رانكنشتراسه حيث صعدت السيارة إلى الرصيف وداهمت جمعا من الأشخاص ثم قاد الرجل السيارة إلى التقاطع وسار لمسافة نحو 200 متر في شارع تاونتسيهنشتراسه باتجاه الشرق، وبعد ذلك بوقت قصير انعطف بالسيارة مجددا قبالة ناصية شارع ماربورجر ناحية الرصيف ومست سيارته سيارة أخرى ثم عبر شارع ماربورجر وانتهى به الحال إلى الدخول في واجهة محل عطور.

المصدر: وكالات
ألمانيا
حادث تصادم
دهس
آخر الأخبار
ما أخطر الفواكه والخضروات الصيفية؟
دنيا
ما أخطر الفواكه والخضروات الصيفية؟
اليوم 08:19
بايدن
عربي ودولي
بايدن في افتتاح قمة الأميركيتين: الديموقراطية "مكوّن أساسي" لمنطقتنا
اليوم 08:01
أرشيفية
عربي ودولي
تحطم طائرة عسكرية أميركية جنوب كاليفورنيا
اليوم 07:22
رئيس الدولة يستمع إلى شرح حول المؤسسات المكرمة
الإمارات
رئيس الدولة: تمكين الطفل وإعداده للمستقبل
اليوم 01:30
محمد بن راشد: رؤية رئيس الدولة «خريطة طريق» للفترة المقبلة
الإمارات
محمد بن راشد: رؤية رئيس الدولة «خريطة طريق» للفترة المقبلة
اليوم 01:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©