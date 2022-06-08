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السعودية تتجاوز الألف إصابة بكورونا للمرة الأولى في 5 أشهر
السعودية تتجاوز الألف إصابة بكورونا للمرة الأولى في 5 أشهر
8 يونيو 2022 14:31

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1029 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 616 حالة ووفاة 3 حالات.

وبهذه الإحصاءات الجديدة، تسجل السعودية أعلى معدل إصابات يومية بـ«كوفيد-19» منذ 108 أيام، وتحديدا منذ 20 فبراير الماضي حين أعلنت «الصحة» رصد 1013 إصابة جديدة آنذاك. 

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 774,250 حالة، من بينها 8216 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 92 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 756,871 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9163 حالة.

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