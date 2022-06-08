قتيل ومصابون في اصطدام سيارة بحشد وسط برلين

لقي شخص حتفه وأصيب نحو 8 آخرون إثر اصطدام سيارة بحشد من الناس، ومتجر وسط العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأربعاء. وأعلنت الشرطة أن الحادث وقع حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا (التوقت المحلي) في شارع "تونتسينشتراسه"، وهو شارع تسوق رئيسي بالقرب من كنيسة الذكرى. وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي للشرطة، تيلو كالبيتس: "لا نعرف حتى اللحظة الراهنة ما إذا كان ذلك فعلاً متعمدا أم أنه حادث سير". وألقت الشرطة القبض على السائق المشتبه به في موقع الحادث. وتم تداول صورة عبر الإنترنت تظهر فيها سيارة وقد اخترقت الواجهة الزجاجية لمتجر. وكانت الشرطة ورجال الاطفاء يعتنون بالجرحى. وتم تطويق المنطقة على نطاق واسع. وغرد رجال الإطفاء عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "يوجد حالياً حوالي 60 فرداً من فرق الطوارئ في الموقع أو في طريقهم إلى مكان الحادث". وفي البداية، قالت فرقة الإطفاء إن 30 شخصا أصيبوا في الحادث.

المصدر: د ب أ