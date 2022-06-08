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باكستان.. قتلى بسقوط شاحنة ركاب في قناة
ركاب يشقون طريقهم عبر طريق وسط ضباب دخان في لاهور
8 يونيو 2022 12:57
لقى ما لايقل عن 22 شخصاً حتفهم وأصيب أربعة آخرون، اليوم الأربعاء، إثر سقوط شاحنة ركاب في قناة على الطريق السريع بمنطقة قيلا سيف الله في مدينة كويتا، غربي باكستان.
وبحسب قناة جيو الباكستانية، أكد نائب مفوض المنطقة، حافظ قاسم كاكار، عدد الوفيات، وقال إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى. وأوضح كاكار أن من بين الضحايا نساء وأطفال.
وكانت تقارير أولية أفادت بوفاة 10 ركاب في موقع الحادث، وبوقوع إصابات خطيرة. ولاحقا، توفى 12 راكباً متأثرين بإصاباتهم، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 22 شخصا.
وأضاف كاكار أن الشاحنة كانت في طريقها من لورالاي إلى زهوب عندما وقع الحادث في منطقة اختير ضيا ادولا. وتواجه أعمال الإغاثة صعوبات بسبب الطبيعة الصخرية للمنطقة.
المصدر: د ب أ
شاحنة
الطبيعة
باكستان
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