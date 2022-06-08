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باكستان تقلص أسبوع عمل موظفي الحكومة إلى 5 أيام
باكستان تقلص أسبوع عمل موظفي الحكومة إلى 5 أيام
8 يونيو 2022 12:23

ألغت الحكومة الباكستانية يوم السبت من أسبوع العمل بالنسبة للموظفين، في إطار إجراءات لتوفير الطاقة لمواجهة نقص الوقود الذي يؤدي إلى انقطاع الكهرباء بصورة متكررة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، عن وزيرة الاعلام الباكستانية مريم اورانجزيب قولها إنه سوف يتم وقف شراء سيارات جديدة للمسؤولين، وأيضا أجهزة مثل مكيفات الهواء، كما سوف يتم خفض حجم الوقود المخصص للمكاتب الحكومية بنسبة 40%، ووقف الرحلات الخارجية.

وأضافت أن باكستان تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة في المكاتب الحكومية بنسبة 10%.
وتدرس الحكومة  اليوم جعل الجمعة يوم عمل إجباري من المنزل بالنسبة لموظفيها.

 

المصدر: وكالات
الطاقة
الكهرباء
باكستان
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