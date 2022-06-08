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"الصحة العالمية" تحذر من خطر تفشي الكوليرا في ماريوبول الأوكرانية
منظر يُظهر منشآت مدمرة في مصنع آزوفستال للصلب خلال الصراع بين أوكرانيا وروسيا في مدينة ماريوبول
8 يونيو 2022 11:40

 حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر تفشي مرض الكوليرا في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، القول إن خطر تفشي مرض الكوليرا في ماريوبول مرتفع، حيث يحصل الناس على مياه شرب مأمونة بدرجة أقل بسبب الأنابيب التالفة.

وأشارت إلى أن ماريوبول والأقاليم المجاورة لطالما عُرفت بتاريخها في تفشي الكوليرا، لكنها أكدت مع ذلك أنه "لم ترد تقارير مؤكدة عن تفشي وباء الكوليرا."

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية ليست موجودة على الأرض في ماريوبول، لكنها ستعمل مع الشركاء لتقديم الدعم. 

المصدر: د ب أ
ماريوبول
منظمة الصحة العالمية
الكوليرا
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