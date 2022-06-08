الخميس 9 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
قتلى ومصابون بحادث قطار "مروع" وسط إيران
أرشيفية
8 يونيو 2022 10:34

قتل عشرة أشخاص على الأقل جراء انحراف قطار عن سكته قرب مدينة طبس وسط إيران، خلال رحلة بين مدينتي مشهد (شمال شرق) ويزد (وسط) صباح الأربعاء، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي.

وقال المتحدث باسم هيئة الاغاثة الوطنية "قتل عشرة أشخاص وأصيب عدد آخر بجروح في الحادث".

وأضاف أن "12 من المصابين حالتهم حرجة وتم نقلهم الى المستشفى".

وقال نائب رئيس شركة السكك الحديد الإيرانية إن "القطار الذي كان على متنه 348 راكبا، انحرف بعد احتكاك مع آلة حفر" كانت موجودة على مقربة من سكته.

وأكد مسؤولون في مجال الانقاذ أن خمس من العربات الـ11 التي يتألف منها القطار انحرفت عن السكة جراء الحادث الذي وقع عند الساعة الخامسة والنصف (01,00 ت غ).

 

المصدر: آ ف ب
إيران
قطار
آخر الأخبار
ما أخطر الفواكه والخضروات الصيفية؟
دنيا
ما أخطر الفواكه والخضروات الصيفية؟
اليوم 08:19
بايدن
عربي ودولي
بايدن في افتتاح قمة الأميركيتين: الديموقراطية "مكوّن أساسي" لمنطقتنا
اليوم 08:01
أرشيفية
عربي ودولي
تحطم طائرة عسكرية أميركية جنوب كاليفورنيا
اليوم 07:22
رئيس الدولة يستمع إلى شرح حول المؤسسات المكرمة
الإمارات
رئيس الدولة: تمكين الطفل وإعداده للمستقبل
اليوم 01:30
محمد بن راشد: رؤية رئيس الدولة «خريطة طريق» للفترة المقبلة
الإمارات
محمد بن راشد: رؤية رئيس الدولة «خريطة طريق» للفترة المقبلة
اليوم 01:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©