قتلى ومصابون بحادث قطار "مروع" وسط إيران

قتل عشرة أشخاص على الأقل جراء انحراف قطار عن سكته قرب مدينة طبس وسط إيران، خلال رحلة بين مدينتي مشهد (شمال شرق) ويزد (وسط) صباح الأربعاء، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي. وقال المتحدث باسم هيئة الاغاثة الوطنية "قتل عشرة أشخاص وأصيب عدد آخر بجروح في الحادث". وأضاف أن "12 من المصابين حالتهم حرجة وتم نقلهم الى المستشفى". وقال نائب رئيس شركة السكك الحديد الإيرانية إن "القطار الذي كان على متنه 348 راكبا، انحرف بعد احتكاك مع آلة حفر" كانت موجودة على مقربة من سكته. وأكد مسؤولون في مجال الانقاذ أن خمس من العربات الـ11 التي يتألف منها القطار انحرفت عن السكة جراء الحادث الذي وقع عند الساعة الخامسة والنصف (01,00 ت غ).

المصدر: آ ف ب