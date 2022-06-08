الخميس 9 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
زلزال بقوة 6.5 درجات يهز منطقة حدودية بين بيرو والبرازيل
زلزال بقوة 6.5 درجات يهز منطقة حدودية بين بيرو والبرازيل
8 يونيو 2022 08:58

 قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن منطقة الحدود بين بيرو والبرازيل تعرضت يوم الثلاثاء لزلزال بقوة 6.5 درجات.
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 616 كيلومترا.

المصدر: وكالات
زلزال
بيرو
البرازيل
آخر الأخبار
ما أخطر الفواكه والخضروات الصيفية؟
دنيا
ما أخطر الفواكه والخضروات الصيفية؟
اليوم 08:19
بايدن
عربي ودولي
بايدن في افتتاح قمة الأميركيتين: الديموقراطية "مكوّن أساسي" لمنطقتنا
اليوم 08:01
أرشيفية
عربي ودولي
تحطم طائرة عسكرية أميركية جنوب كاليفورنيا
اليوم 07:22
رئيس الدولة يستمع إلى شرح حول المؤسسات المكرمة
الإمارات
رئيس الدولة: تمكين الطفل وإعداده للمستقبل
اليوم 01:30
محمد بن راشد: رؤية رئيس الدولة «خريطة طريق» للفترة المقبلة
الإمارات
محمد بن راشد: رؤية رئيس الدولة «خريطة طريق» للفترة المقبلة
اليوم 01:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©