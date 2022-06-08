زلزال بقوة 6.5 درجات يهز منطقة حدودية بين بيرو والبرازيل

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن منطقة الحدود بين بيرو والبرازيل تعرضت يوم الثلاثاء لزلزال بقوة 6.5 درجات.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 616 كيلومترا.

المصدر: وكالات