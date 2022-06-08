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نقل أكثر من ألف أسير أوكراني إلى روسيا للتحقيق
نقل أكثر من ألف أسير أوكراني إلى روسيا للتحقيق
8 يونيو 2022 08:04

نقلت وكالة تاس للأنباء عن مصدر روسي في إنفاذ القانون قوله، الثلاثاء، إن أكثر من ألف جندي أوكراني استسلموا في مدينة ماريوبول نُقلوا إلى روسيا للتحقيق معهم.
 
وتسعى كييف لتسلم جميع من تحصنوا في مجمع آزوفستال للصلب للدفاع عن ماريوبول والذين يقدر عددهم بنحو ألفين في صفقة لتبادل الأسرى، لكن بعض أعضاء البرلمان الروس يطالبون بمحاكمة بعض الجنود.

ونقلت تاس عن المصدر قوله: "تم إحضار أكثر من ألف شخص من آزوفستال إلى روسيا. تتولى أجهزة إنفاذ القانون التعامل معهم". ولم يذكر تفاصيل عما قد يحدث لاحقا.

وأضاف المصدر للوكالة أنه سيتم نقل المزيد من الأسرى الأوكرانيين في وقت لاحق إلى روسيا.

المصدر: وكالات
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