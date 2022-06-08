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الاقتصادي
البنك الدولي يقر مساعدة إضافية لأوكرانيا بـ1.5 مليار دولار
مقر البنك الدولي
8 يونيو 2022 07:19

أعلن البنك الدولي الثلاثاء عن تقديم مساعدة إضافية بقيمة 1,5 مليار دولار لأوكرانيا، ما يرفع إجمالي حزمة الدعم المخصصة لكييف إلى أكثر من 4 مليارات دولار.

وتسبب الغزو الروسي في أواخر فبراير بأزمة إنسانية في أوكرانيا ودمر اقتصادها وبنيتها التحتية واستنزف قدرة الحكومة على تسديد مستحقاتها.

وقال بيان صادر عن البنك الدولي إن هذا التمويل سيستخدم لدفع رواتب الموظفين الحكوميين والعاملين الاجتماعيين، مشيرا إلى انه مع المساعدة الجديدة تم صرف نحو ملياري دولار حتى الآن.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان إن المقرض الدولي "يقدم دعما مستمرا لأوكرانيا وشعبها في مواجهة الحرب المستمرة".

وأضاف "نحن نعمل مع الدول المانحة لحشد الدعم المالي والاستفادة من مرونة أدوات التمويل المختلفة لدينا للمساعدة في تزويد الأوكرانيين بإمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرح أن حكومته تحتاج إلى مساعدة بقيمة 7 مليارات دولار شهرياً لمواصلة عملها.

المصدر: آ ف ب
روسيا
أوكرانيا
البنك الدولي
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