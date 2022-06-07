روسيا: موانئ ماريوبول جاهزة لشحن الحبوب

لندن (وكالات)

كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو، أمس، أن ميناءي بيرديانسك وماريوبول الأوكرانيين، اللذين سيطرت عليهما القوات الروسية، جرى تطهيرهما من الألغام ليكونا جاهزين لاستئناف شحن الحبوب.

وأضاف شويجو، في تصريحات بثها التلفزيون: «جرى الانتهاء من إزالة الألغام من ميناء ماريوبول، وبات يعمل بشكل طبيعي، واستقبل أولى سفن الشحن الخاصة به».

وتعطلت الصادرات الزراعية من جنوب أوكرانيا منذ أن شنت روسيا هجوماً على الجمهورية السوفييتية السابقة في أواخر فبراير، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب.

وتقول موسكو، إن العقوبات الغربية هي التي أفضت إلى هذا الوضع، الذي يهدد بإحداث أزمة غذاء عالمية.

وتعمل الأمم المتحدة على وضع خطط مع كييف وموسكو بشأن كيفية استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، مع احتمال أن تكون تركيا مستعدة لتوفير مرافقين بحريين لضمان مرور آمن خارج البحر الأسود.

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تركيا، مساء أمس، لمناقشة إنشاء ممرات بحرية تسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

ومن المقرر أن يلتقي لافروف الذي يرافقه وفد عسكري، وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اليوم.

وهذه الزيارة الثانية التي يقوم بها لافروف لتركيا بعد لقاء نظيريه التركي مولود تشاوش أوغلو والأوكراني ودميترو كوليبا في أنطاليا في 10 مارس.

وبناء على طلب الأمم المتحدة، عرضت تركيا مواكبة القوافل البحرية من الموانئ الأوكرانية، رغم وجود ألغام.

وقال شويجو أيضاً، إن القوات المسلحة الروسية أوجدت «الشروط اللازمة للاستئناف الكامل لحركة السكك الحديدية بين روسيا ودونباس وأوكرانيا وشبه جزيرة القرم»، وبدأت في تسليم البضائع إلى مدن ماريوبول وبيرديانسك وخيرسون، على امتداد 1200 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية التي أُعيد فتحها.