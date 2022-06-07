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السودان: انطلاق جلسات الحوار الوطني اليوم
السودان: انطلاق جلسات الحوار الوطني اليوم
8 يونيو 2022 01:25

الخرطوم (الاتحاد)

تنطلق اليوم الأربعاء في الخرطوم جلسات الحوار السوداني المباشر برعاية «الآلية الثلاثية» المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «الإيجاد»، وذلك بمشاركة العسكريين عبر لجنة تمثلهم، إضافة إلى قوى التوافق الوطني بقوى الحرية والتغيير ومجموعات تمثل الإدارة الأهلية والمجتمع المدني والمرأة. ووفقا لمصادر سودانية مطلعة ستكون الجلسة الأولى إجرائية لاختيار أطراف الحوار وقضاياه وأهدافه والمنهج الذي سيتبعه من أجل إنهاء الأزمة السياسية في السودان. يأتي ذلك في وقت، أعلنت قوى «الحرية والتغيير» اعتذارها رسمياً عن المشاركة في الحوار.  

الحوار الوطني
السودان
الأمم المتحدة
الاتحاد الأفريقي
منظمة الإيجاد
الخرطوم
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