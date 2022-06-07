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أميركية قادت كتيبة لـ«داعش» تقر بالذنب
محكمة أميركية
8 يونيو 2022 00:35

أعلنت وزارة العدل أن امرأة أميركية، متهمة بقيادة كتيبة نسائية في تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة، أقرت بالتهمة الموجهة إليها بتقديم "دعم مادي لمنظمة إرهابية".
وأقرت أليسون فلوك-إكرين، وهي ربة منزل تبلغ من العمر 42 عاماً، بأنها "دربت عسكرياً أكثر من مئة امرأة وفتاة تتراوح أعمار بعضهن بين 10 و11 عاماً"، وعلمتهن على استخدام بنادق هجومية وأحزمة ناسفة، بحسب بيان الوزارة.
وهذه المعلمة السابقة، التي أصبحت متطرفة ونُقلت من سوريا في يناير، أقرت بالذنب الثلاثاء أمام قاضية فدرالية في الكسندريا قرب واشنطن. 
سيصدر الحكم في حقها في 25 أكتوبر المقبل. وتواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى 20 عاماً.
بعد طفولة هادئة في مزرعة في ولاية كانساس وسط الولايات المتحدة، انتقلت إلى سوريا في 2012 لأنها وفقاً لشاهد وردت أقواله في لائحة الاتهام، "تريد الانخراط" في المنظمة الإرهابية. في البداية، بقيت ستة أشهر فقط في البلاد ولم تستقر بشكل نهائي مع طفليها سوى في 2014.
أصبح زوجها قناصاً لتنظيم داعش الإرهابي. بفضل خبرتها في مجال الأسلحة التي اكتسبتها من مزرعة والديها، كلفت تدريب زوجات مقاتلين آخرين على استخدام بنادق AK-47 والقنابل اليدوية.
واقترحت التخطيط لاعتداء في جامعة أميركية وادعت أمام الشهود بأنها حصلت على وعد بالتمويل من قادة تنظيم داعش الإرهابي. لكنها تخلت عن هذا المشروع بسبب حملها.
بعد ذلك، وضعت خطة جديدة: مهاجمة مركز تسوق في الولايات المتحدة. هذه المرة، سيثنيها زوجها عن تنفيذ خطتها.
في 2016، قتل زوجها في قصف. وبعد بضعة أشهر، تزوجت مرة أخرى من عضو في تنظيم داعش المتشدد هو بنغلادشي متخصص في الهجمات بطائرات مسيرة. وبعد مقتله، تزوجت من عنصر آخر في التنظيم المتطرف كلف بالدفاع عن مدينة الرقة في سوريا، بحسب لائحة الاتهام.
في موازاة ذلك، شكلت كتيبة نسائية بدأت نشاطها في فبراير 2017 للمساعدة في الدفاع عن الرقة.

المصدر: آ ف ب
محاكمة
إرهاب
داعش
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