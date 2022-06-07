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تونس.. القضاء يحظر سفر قيادي بـ«النهضة» بتهم متعلقة بالإرهاب
تونس.. القضاء يحظر سفر قيادي بـ«النهضة» بتهم متعلقة بالإرهاب
8 يونيو 2022 01:25

تونس (وكالات)

حظر القضاء التونسي سفر قيادي بحركة «النهضة» الإخوانية عادل الدعداع إلى خارج البلاد بتهم متعلقة بالإرهاب.
وذكرت إذاعة «موازييك» أن قاضي التحقيق بالمكتب 40 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر قرار منع السفر بحق القيادي بحركة «النهضة» والرئيس السابق للنادي الرياضي بـ«حمام الأنف» عادل الدعداع.
وكانت النيابة العمومية لمكافحة للإرهاب قد أحالت الدعداع على قاضي التحقيق بموجب تهم تعلقت بتقديم تبرعات ومساعدات وأموال لتمويل أشخاص أو تنظيمات لها علاقة بالإرهاب سواء داخل التراب التونسي أو خارجه، دون معرفة مصدر تلك الأموال وغيرها من التهم ذات الصبغة الإرهابية، وفقا لـ«موازييك».
وأفاد المصدر أن قاضي التحقيق قد استجوب الدعداع حول ما نسب إليه، ليقرر إثره الإبقاء عليه بحالة إطلاق السراح مع المنع من السفر.
وفي أواخر مايو قرّر القضاء التونسي حظر السفر على 34 متهما في قضية تتعلق باغتيال معارضَين سياسيَين، وشمل الإجراء رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي.

القضاء التونسي
تونس
مكافحة الإرهاب
حركة النهضة
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