تحذير من حجب أزمة أوكرانيا لمشكلة الساحل الأفريقي

قالت مديرة المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في غرب أفريقيا ووسطها، الثلاثاء، إن الأزمة الحالية في أوكرانيا يجب ألا تجعل الأوروبيين ينسون الحاجة إلى مساعدة النازحين واللاجئين في منطقة الساحل الأفريقي الفارين من العنف والمعرضين لانعدام الأمن الغذائي.

وحذّرت ميليسنت موتولي، التي كانت في العاصمة البلجيكية بروكسل للقاء مسؤولين من الاتحاد الأوروبي، من تسارع عمليات نزوح السكان في دول الساحل وتوسّعها بسبب الجماعات الإرهابية.

وأوضحت المسؤولة الأممية "ما يدعو إلى القلق هو أن (...) المناطق الشمالية من توغو وبنين وساحل العاج، تتأثر حاليا بهجمات على أهداف مثل مراكز الشرطة، لكن أيضا بنزوح السكان".

وتريد موتولي أن تحصل من الاتحاد الأوروبي على "التزام بأنه سيستمر في تركيز اهتمامه على منطقة وسط أفريقيا والساحل" وتخصيص أموال لذلك حتى لو كانت الأنظار حاليا متجّهة إلى أوكرانيا، مع وجود أكثر من ثمانية ملايين نازح أوكراني داخليا و6,9 مليون لاجئ في الخارج.

منذ عام 2015، ازداد النزوح القسري للسكان في غرب أفريقيا ووسطها أربع مرات تقريباً. في هذه المنطقة، نزح 7.4 مليون شخص داخل بلادهم و1.6 مليون لجأوا إلى بلدان أخرى، وفقاً لبيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في يناير الماضي. بالنسبة إلى منطقة الساحل وحدها (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد)، وصل عدد النازحين إلى 4.7 مليون شخص.

وأوضحت المسؤولة أن السكان يجبرون على مغادرة المناطق الريفية لأسباب أمنية للاستقرار في المراكز الحضرية، ذاكرة على سبيل المثال مدينتي كايا ودوري في شمال بوركينا فاسو. وقالت إنه بخلاف المسنين، لا يعتزم الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً المستقرون في المدن، العودة إلى القرى.

وأضافت أن المساعدة، التي ستقدّم لهؤلاء السكان، يجب أن تركز خصوصا على التدريب المهني حتى يتمكن الشباب من العمل.

وأشارت موتولي إلى خطر رؤية حركات الهجرة تتزايد في المنطقة ونحو أوروبا "إذا لم تتم الاستجابة للحاجات الملحّة لهؤلاء السكان المعرضين للخطر".

ولفتت إلى أن تأثير أزمة الغذاء أقوى بالنسبة إلى اللاجئين. وقالت "نحتاج إلى وسائل لإنتاج الغذاء قرب مخيمات اللاجئين".

كذلك فإن عدم تصدير الحبوب من أوكرانيا يهدد خصوصاً اللاجئين والنازحين.