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«الجامعة» تدعو لإنقاذ الأطفال بالدول المتأثرة بالنزاعات المسلحة
«الجامعة» تدعو لإنقاذ الأطفال بالدول المتأثرة بالنزاعات المسلحة
8 يونيو 2022 01:25

القاهرة (الاتحاد)

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى بذل مزيد من الجهد لإنقاذ الأطفال في الدول المتأثرة بالنزاعات المسلحة، والعمل على تقديم كل أشكال الدعم لهم وبناء قدراتهم وتأهيلهم تعليميًا.
جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط أمس، بالممثلة الخاصة للسكرتير العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاعات المسلحة فرجينا جامبا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في قضايا حماية الأطفال المتضررين في النزاعات.
ونوَّه الأمين العام للجامعة العربية بالتعاون القائم بين الجامعة والأمم المتحدة في قضايا حماية الأطفال المتضررين في النزاعات المسلحة، فيما أكدت المسؤولة الأممية أن المنطقة العربية ذات أولوية، خاصة أن عددًا منها يعاني جراء النزاعات.

أحمد أبو الغيط
الجامعة العربية
جامعة الدول العربية
النزاعات المسلحة
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