«اليونيسف» تحذر من ارتفاع وفيات الأطفال بالقرن الأفريقي

جنيف (وكالات)

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» من ارتفاع كبير في وفيات الأطفال في القرن الأفريقي إذا لم يتحرك العالم سريعًا، مشيرة إلى أن إثيوبيا وكينيا والصومال تسجل ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الذين تم إدخالهم إلى المستشفى للعلاج في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

ودعت نائبة المدير الإقليمي لـ«اليونيسف» لشرق وجنوب أفريقيا رانيا دجاش، العالم إلى أن يلتفت إلى مسائل أخرى غير الحرب في أوكرانيا، محذرة من أنه إذا لم يوسع العالم نظره بعيدًا عن الحرب في أوكرانيا ويتصرف على الفور، فإن انفجارًا في وفيات الأطفال على وشك الحدوث في القرن الأفريقي.

وقالت دجاش: «في إثيوبيا كان دخول المستشفى للعلاج أعلى بنسبة 27 %، في الصومال كان دخول المستشفى أعلى بنسبة 48 %، في كينيا كان دخول المستشفى أعلى بنسبة 71%».

وأشارت إلى أن هناك نحو 386 ألف طفل في الصومال بحاجة ماسة إلى العلاج من سوء التغذية، وذلك يتجاوز الآن عدد الأطفال الذين احتاجوا إلى العلاج في وقت المجاعة عام 2011 وعددهم 340 ألف طفل، وهي زيادة بأكثر من 15% في غضون 5 أشهر.