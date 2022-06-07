الأمم المتحدة: نشجع لبنان وإسرائيل على حل الخلافات عبر المفاوضات

نيويورك (وكالات)

أكدت الأمم المتحدة أنها تشجع لبنان وإسرائيل على حل أي خلافات بينهما عبر المفاوضات.

وأوضحت المنظمة أنها أخذت علماً بوصول سفينة تخزين وتفريغ عائمة الأحد إلى حقل كاريش للغاز الطبيعي، الذي يبعد نحو 80 كيلومتراً عن السواحل الإسرائيلية، وذلك لبدء إنتاج الغاز لصالح إسرائيل في منطقة بحرية متنازع عليها مع لبنان.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن الناطق الرسمي ستيفان دوجاريك القول: «إننا نتابع الوضع عن كثب ويوانا فيرونِتسكا، المنسقة الخاصة للبنان، على اتصال مع مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى فيما يتعلق بهذه المسألة».

وتابع: «يجدر التأكيد على أننا نشجع كلا من إسرائيل ولبنان على حل أي خلافات عبر الحوار والمفاوضات».

وأشار دوجاريك إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: «الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بالكامل بدعم العملية كما طلبت الأطراف وفي حدود قدرتنا وتفويضنا».