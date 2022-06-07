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أوكرانيا تحدد حاجتها من الغاز للشتاء القادم
منشأة للغاز في أوكرانيا
7 يونيو 2022 22:21

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا تحتاج لإضافة نحو تسعة مليارات متر مكعب من الغاز إلى احتياطياتها لموسم التدفئة 2022-2023 الذي يبدأ في أكتوبر المقبل.
والبلد الذي بدأ موسم التدفئة السابق باحتياطيات للغاز بلغت نحو 19 مليار متر مكعب، يضخ بشكل تقليدي الغاز في خزانات في باطن الأرض أثناء الصيف للاستفادة من أسعار منخفضة نسبيا.
وأضاف شميجال، أثناء اجتماع للحكومة، أن أوكرانيا كان لديها نحو تسعة مليارات متر مكعب من احتياطيات الغاز في منتصف الربيع وزادت منذ ذلك الحين الأحجام إلى عشرة مليارات متر مكعب. وأضاف أن المستهدف هو جمع ما لا يقل عن 19 مليار متر مكعب من الغاز للشتاء.
وقال أيضا إن أوكرانيا قد تنتج ما يصل إلى 19 مليار متر مكعب من الغاز هذا العام في حين أن البلد سيستهلك ما بين 21 مليار و24 مليار متر مكعب.
وقبل بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير، كانت أوكرانيا تستهلك نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز في الأعوام القليلة الماضية. 
وكانت تنتج نحو 20 مليار متر مكعب بنفسها وتسد النقص بواردات من أوروبا.

المصدر: آ ف ب
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