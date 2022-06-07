الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على البعثة الأممية في مالي

أبوظبي (وام)

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له بعثة للأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي وأسفر عن مقتل ضابطي صف وإصابة جندي من قوات حفظ السلام المصرية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن تضامنها الكامل مع البعثة المصرية التي تشارك مع قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام وتقديم العون الإنساني في مالي.

وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة ولأهالي وذوي الضحيتين في هذه الجريمة النكراء وتمنياتها الشفاء العاجل للمصاب.

وقتل اثنان من جنود قوة حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي وجرح ثالث الجمعة في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع بالقرب من دوينتزا (وسط البلاد) على محور الطرق المؤدي إلى تمبكتو (شمال البلاد)، حسبما أعلن الناطق باسم البعثة أوليفييه سالغادو على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال مسؤول أمني، إن الجنديين كانا ضمن الكتيبة المصرية العاملة في إطار بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي «مينوسما».

ودان مجلس الأمن الدولي، في بيان بأشد العبارات، هذا الهجوم.

ودعت الدول الأعضاء في المجلس السلطات المالية إلى التحقيق مع مرتكبي هذا العمل ومحاكمتهم، معتبرة أنه قد يشكل جريمة حرب بموجب القضاء الدولي.

وبذلك يرتفع إلى ثلاثة عدد جنود قوة حفظ السلام الذين قتلوا في مالي خلال ثلاثة أيام.

وكان جندي أردني قتل في هجوم بسلاح خفيف وقاذفة صواريخ على قافلة كان فيها الأربعاء الماضي في كيدال شمال البلاد.

وتعد قوة الأمم المتحدة التي تنشر 12 ألف جندي في مالي البلد الغارق في أزمة منذ اندلاع تمرد إرهابين واستقلاليين في 2012، أخطر بعثة للمنظمة الدولية في العالم.

ومنذ إنشائها في 2013، قتل 174 من جنود قوتها لحفظ السلام في أعمال معادية.

والعبوات الناسفة يدوية الصنع هي السلاح المفضل للإرهابيين ضد قوة الأمم المتحدة والقوات المالية كذلك، وتؤدي باستمرار إلى مقتل مدنيين.