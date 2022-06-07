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زيلينسكي لروسيا: لن نتنازل عن شبر من أرضنا حتى الموت
زيلينسكي
7 يونيو 2022 21:48

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إن أوكرانيا ستقاتل لاستعادة كل أراضيها من القوات الروسية، في الوقت الذي تخوض فيه قوات الجانبين حرب شوارع في سيفيرودونيتسك في واحدة من أكثر المعارك البرية دموية في الحرب.

وقال زيلينسكي عبر رابط فيديو، خلال فعالية استضافتها صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، "لقد فقدنا بالفعل الكثير من الناس، وببساطة ليس بوسعنا التنازل عن أراضينا".

وأضاف أن الجمود "ليس خيارا.. علينا تحرير كامل أراضينا".

جاءت تصريحات زيلينسكي للرد بقوة على اقتراحات بضرورة أن تتنازل أوكرانيا لروسيا عن بعض أراضيها من أجل إنهاء الحرب التي دخلت الآن شهرها الرابع.

وأضاف زيلنسكي الثلاثاء أن أوكرانيا تريد أن تنتصر على روسيا "في ساحة المعركة" قبل أي تفاوض على السلام، مكررًا أن بلده بحاجة إلى كمية من الأسلحة توازي على الأقل تلك المتوافرة للروس".

وأضاف "في الوقت الحالي، لا يمكننا المضي قدمًا بطريقة قوية" من دون تحمّل خسائر فادحة، داعياً حلفاء أوكرانيا الغربيين إلى توفير المزيد من الأسلحة لبلده.

وقال "أنا مستعد للمحادثات المباشرة مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، سواء رغبت بذلك أم لا، لكن إذا كنا سنناقش انهاء الحرب وليس أي شيء آخر". وأضاف "أنا مستعد لذلك. أعتقد أنه لا يوجد أحد آخر للتحدث معه في روسيا".

المصدر: وكالات
روسيا
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
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