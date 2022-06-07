لافروف يصل إلى تركيا لبحث تصدير الحبوب الأوكرانية

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تركيا، مساء اليوم الثلاثاء، لبحث إنشاء ممرات بحرية تسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

ومن المقرر أن يلتقي لافروف، غداً الأربعاء، نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو.

وبناء على طلب الأمم المتحدة، عرضت تركيا مرافقة السفن المحملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية.

كان وزيرا دفاع روسيا وتركيا ناقشا، في وقت سابق اليوم، قضية تصدير الحبوب من أوكرانيا، بحسب ما ذكرته وكالة «إنترفاكس» للأنباء، نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية.

في مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان بأن موسكو مستعدة للتعاون مع أنقرة لتحرير الشحن البحري المتوقف.

يعتبر تصدير الحبوب الأوكرانية قضية مهمة، نظراً لاعتماد العديد من الدول على القمح وزيت عباد الشمس اللذين تنتجهما أوكرانيا.

ودعت الكثير من الدول والمنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، إلى تصدير الحبوب الأوكرانية التي تعتمد عليها الكثير من الدول وسيؤدي عدم تصديرها إلى أزمة غذائية عالمية.

وتسببت العملية الروسية في أوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو في تعطيل إمدادات القمح والسلع الأخرى من البلدين. وتنتج روسيا وأوكرانيا مجتمعتين 30 في المئة من إمدادات القمح العالمية.