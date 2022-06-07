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شاحن موحّد لكل الأجهزة المحمولة في أوروبا.. و«آبل» مستاءة
أرشيفية
7 يونيو 2022 19:18

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون مع النواب الأوروبيين الثلاثاء على فرض شاحن سلكي موحّد للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ووحدات التحكم بألعاب الفيديو والكاميرات الرقمية في غضون عامين ونصف العام، وسط استياء شركة "آبل" التي عارضت هذا الإجراء. وأوضح البرلمان الأوروبي في بيان أن "المستهلكين لن يحتاجوا بعد الآن بموجب القواعد الجديدة إلى جهاز وسلك مختلفين للشحن كلما اشتروا جهازاً جديداً، إذ سيكون بإمكانهم استخدام شاحن واحد لكل أجهزتهم الإلكترونية المحمولة الصغيرة والمتوسطة الحجم". وأضاف البيان أن "الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة القراءة الإلكترونية وسماعات الأذن والخوذ والكاميرات الرقمية ووحدات التحكم بألعاب الفيديو المحمولة ومكبرات الصوت المحمولة، في حال كانت قابلة لإعادة الشحن بواسطة سلك، ينبغي أن تكون مزودة بحلول خريف 2024 بمنفذ يو إس بي من النوع سي، بغض النظر عن الشركة المصنّعة". ويُتوقع أن تُفرض متطلبات مماثلة بالنسبة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة "في غضون 40 شهراً من دخول النص حيز التنفيذ"، أي بحلول عام 2026.

المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
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الهواتف الذكية
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