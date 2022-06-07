تحذير من خطورة تضخم «غير مقبول» في أميركا

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تواجه «مستويات غير مقبولة للتضخم».

في إفادة أدلت بها أمام لجنة المالية في مجلس الشيوخ الأميركي، قالت إن هناك حاجة إلى موقف ملائم على صعيد الميزانية للمساعدة في تثبيط الضغوط التضخمية من دون الإضرار بالاقتصاد.وأضافت يلين أن عناصر في تشريع للإنفاق اقترحه الرئيس جو بايدن قد تساعد في خفض التكاليف للأميركيين، بما في ذلك الأدوية ومبادرات الطاقة النظيفة.

وأوضحت «نواجه حاليا تحديات على صعيد الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مستويات غير مقبولة للتضخم وأيضا التأثير السلبي المرتبط بالتعطلات الناتجة عن تأثير الجائحة على سلاسل التوريد وآثار اضطرابات أسواق النفط والغذاء الناتجة عن حرب روسيا في أوكرانيا على المعروض».