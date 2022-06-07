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مصر تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في نيجيريا
من موقع الحادث
7 يونيو 2022 18:54

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم المروع الذي استهدف إحدى الكنائس بولاية أوندو النيجيرية جنوب غرب البلاد، وأسفر عن وقوع العشرات من الضحايا بجانب عدد من المُصابين.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء.

وقال البيان: «إن مصر، حكومةً وشعباً، تعرب عن صادق مواساتها وخالص تعازيها لحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الفيدرالية الشقيقة ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين».

وبحسب البيان، أكدت مصر على تضامنها الكامل مع نيجيريا في مواجهة كافة أشكال العنف ووقوفها بجانبها في هذا الظرف الأليم.

المصدر: وكالات
مصر
نيجيريا
كنيسة
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