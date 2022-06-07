الأربعاء 8 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
وزير الداخلية السويدي ينجو من تصويت بحجب الثقة
أرشيفية
7 يونيو 2022 18:48

نجت السويد بصعوبة من حدوث أزمة سياسية في البلاد قبل ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية، وفي ظل خلاف قائم بينها وبين تركيا بسبب طلبها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقد نجا وزير الداخلية والعدل السويدي مورجان يوهانسون، اليوم الثلاثاء، من تصويت بحجب الثقة، دعا إليه الديمقراطيون القوميون السويديون، بفارق صوت واحد فقط.

وقام 174 نائباً بحجب ثقتهم عن جوهانسون، مع ضرورة توفر 175 صوتاً لازماً من أجل نجاح التصويت.

ومن جانبها، هددت رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، بالاستقالة مع الحكومة بأكملها في هذه الحالة، مما قد يؤدي إلى حدوث أزمة في قيادة البلاد بعد أسابيع فقط من تقديم البلاد طلباً للانضمام إلى حلف الناتو الدفاعي، وهو الطلب الذي عرقلته تركيا بسبب مخاوفها من دعم السويد لجماعات كردية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية السويدية المقبلة في سبتمبر المقبل، وكان من المحتمل أن تقوم حكومة مؤقتة بحكم البلاد حتى ذلك الحين في حال كانت أندرسون استقالت هي ووزراء حكومتها.

المصدر: وكالات
السويد
البرلمان السويدي
آخر الأخبار
ميتسولا تعرب عن تعازيها في ضحية حادث الدهس ببرلين
عربي ودولي
ميتسولا تعرب عن تعازيها في ضحية حادث الدهس ببرلين
اليوم 18:04
من أوكرانيا
عربي ودولي
تجدد الهجوم الروسي على مدينة رئيسية بشرق أوكرانيا
اليوم 18:02
«روبوت التسلل» تقنية جديدة في مونديال 2022
الرياضي
«روبوت التسلل» تقنية جديدة في مونديال 2022
اليوم 18:00
أبوظبي
الإمارات
طقس الإمارات المتوقع غدا
اليوم 17:58
من أميركا
عربي ودولي
أميركا تكشف عن زيادة إصابات «كورونا» خلال 24 ساعة
اليوم 17:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©