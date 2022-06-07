روسيا وتركيا تناقشان صادرات الحبوب الأوكرانية

ناقش وزيرا دفاع روسيا وتركيا قضية تصدير الحبوب من أوكرانيا، بحسب ما ذكرته وكالة «إنترفاكس» للأنباء، نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية.

تعتبر مسألة تصدير الحبوب الأوكرانية قضية مهمة، نظراً لاعتماد العديد من الدول على القمح وزيت عباد الشمس اللذين تنتجهما أوكرانيا.

وتدعو الكثير من الدول والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى تصدير الحبوب الأوكرانية التي تعتمد عليها الكثير من الدول وسيؤدي عدم تصديرها إلى أزمة غذائية عالمية.

وذكرت وكالة «إنترفاكس» أن وزيري الدفاع بحثا أيضاً الوضع في سوريا.