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العراق يفرض غرامة على كل من يقطع شجرة
أرشيفية
7 يونيو 2022 18:44

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن أنها ستصادق على التخطيط الإنمائي الشامل للعاصمة حتى 2030، مشيرة إلى فرض غرامة 5 ملايين دينار على كل من يقطع شجرة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مدير إعلام الأمانة محمد الربيعي قوله في مؤتمر صحفي اليوم إن أمين بغداد وجه بتأهيل المدن والابتعاد عن الروتين والعمل على تأهيل 155 شارعاً في العاصمة.

وأشار إلى أن «الأمانة بدأت بحملة تشجير خلال فترة 15 يوماً وأطلقنا عليها (بغداد تزرع)، لزراعة 10 آلاف شتلة»، مؤكداً أنه «تم فرض غرامة 5 ملايين دينار لكل من يقطع شجرة، وهناك خلية رصد في جميع المناطق».

وبين أن «الأمانة شكلت خلية أزمة مع مديرية ماء بغداد لحاجة بعض المناطق إلى المياه»، مؤكداً «عدم وجود مشكلة في الماء بنسبة 80 بالمئة من مناطق العاصمة».

ولفت إلى أن «حلم بغداد هو إنشاء مترو بطول 64 كيلو متراً ولكن المشكلة تكمن في التمويل»، مضيفاً أن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بإيقاف كل المشاريع غير المجدية».

المصدر: وكالات
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