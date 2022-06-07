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روسيا: قمنا بأسر 6500 جندي أوكراني
جندي أوكراني
7 يونيو 2022 18:42

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن روسيا أسرت نحو 6500 جندي أوكراني.

وأضاف أن موسكو تحتجز 6489 جندياً أوكرانيا، بعدما قام 126 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية بتسليم أنفسهم خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح أن القوات الروسية دمرت 50 قطعة عسكرية قادمة من الخارج، تشمل مركبات مدرعة ومدافع خلال الـ 10 أيام الماضية. ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات بصورة مستقلة. وقال شويجو إن روسيا تسيطر الآن على المناطق السكنية في سيفيرودونتسك.

ويشار إلى أن قتالاً شرساً يدور منذ أيام في وسط لوهانسك. وأشار شويجو إلى أن هدف موسكو هو السيطرة على المنطقة الصناعية بالمدينة والقرى المحيطة.

المصدر: وكالات
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