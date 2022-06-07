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أميركا تمنع بعض الشركات من العمل في روسيا
مقر وزارة الخزانة الأميركية
7 يونيو 2022 18:16

فرضت الولايات المتحدة، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، حظراً على الشركات الأميركية التي تقدم خدمات احترافية من العمل في السوق الروسية، مع إعطائها مهلة 30 يوماً، بموجب عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأميركية.
يتعين على الشركات، التي توقع عقوداً مع الحكومة الأميركية، الالتزام بشروط «لائحة الاستحواذ الاتحادية» فيما يتعلق بالتعهدات المرتبطة بالعقوبات وأعمال مقاوليها من الباطن.
ويواجه المخالفون لهذا الحظر عقوبات مدنية وجنائية.
يأتي قسم كبير من رد فعل الولايات المتحدة على العملية الروسية في أوكرانيا في شكل قيود على التعاملات المسموح بها مع روسيا ومواطنيها والشركات الروسية.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت إل. يلين، في بيان: «منع روسيا من الحصول على الخدمات الاحترافية الأميركية القيِّمة يصعد الضغوط على الكرملين ويقلل قدرته على التهرب من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وشركاؤنا».

المصدر: د ب أ
عقوبات اقتصادية
شركات
روسيا
عقوبات أميركية
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